Marina Berlusconi: “Emergenza giustizia in Italia, serve riforma del CSM e dei pm”

Marina Berlusconi, figlia dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, ha lanciato un forte messaggio sulla giustizia italiana in una lettera pubblicata in prima pagina su Il Giornale. Secondo Berlusconi, davanti a presunte “emergenze democratiche”, la vera emergenza del Paese resta la giustizia. “Purtroppo, nemmeno la migliore delle riforme restituirà a mio padre trent’anni di vita avvelenati dalle calunnie e dalle false accuse”, ha scritto, sottolineando il dramma personale e politico che continua a segnare la vita della famiglia Berlusconi.

Critiche alla magistratura e al giustizialismo italiano

Marina Berlusconi ha denunciato una parte della magistratura italiana che, a suo dire, si considera un contropotere con una missione ideologica. Questa visione ha trasformato l’Italia in un Paese “giustizialista”, dove la voglia di gogna mediatica continua a influenzare mezzi di comunicazione e opinione pubblica. La figlia di Berlusconi ha sottolineato come questo spirito di fazione abbia determinato anni di polemiche, calunnie e accuse che hanno avuto un impatto devastante sulle persone coinvolte.

La proposta di riforma dell’ordinamento giudiziario

Per affrontare la situazione, Marina Berlusconi si è dichiarata fermamente favorevole a una riforma dell’ordinamento giudiziario. Tra le proposte principali, la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, e la riforma del Consiglio superiore della magistratura per ridurre lo strapotere delle correnti. L’obiettivo, ha spiegato, è costruire un sistema più equilibrato e trasparente, capace di tutelare i cittadini e garantire una giustizia imparziale.