Manifestazione per la libertà di stampa a Roma, presente anche Fratelli d'Italia

C’è anche Fratelli d’Italia alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata a Roma e lanciata dal presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. “Noi siamo in piazza a difesa della libertà di stampa. Questo governo è il miglior presidio della libertà in Italia”, ha detto il responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, presente in Piazza Santi Apostoli assieme ai capigruppo di Camera e Senato del partito Galeazzo Bignami e Lucio Malan. La delegazione di Fratelli d’Italia ha raggiunto a sorpresa l’area sotto al palco per assistere agli interventi di molti giornalisti tra cui Marco Travaglio, Milena Gabanelli e Francesco Cancellato, l’ex procuratore nazionale anti-mafia e senatore M5S Roberto Scarpinato e la presidente della Commissione Vigilanza Rai Barbara Floridia.

“Una legge contro le querele temerarie dei giornalisti? Se ci sono delle querele saranno i tribunali a decidere se sono temerarie, sia verso i giornalisti che verso i politici”, ha detto ancora Donzelli. “Anche io ho ricevuto delle querele temerarie per aver fatto semplicemente il mio lavoro di politico e poi ho avuto gli strumenti in tribunale per difendere le mie ragioni. Noi difendiamo la libertà di tutti di dire ciò che vogliono, ma anche la libertà di difendersi se vengono dette cose non corrette”.