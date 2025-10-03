‘Salvini come Kirk’, a Genova la scritta contro il leader della Lega

“Salvini come Kirk“. A postare una immagine della scritta comparsa in Corso Europa, a Genova, è lo stesso vicepremier Matteo Salvini che sui social aggiunge: “Se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”.

Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!

La denuncia della Lega: “Grave episodio che segue manifestazioni violente, sinistra non condanna”

“In corso Europa a Genova è comparsa la minacciosa e inquietante scritta ‘Salvini come Kirk‘ che fa riferimento all’assassinio dell’attivista conservatore Usa, ucciso con un colpo di fucile mentre stava dialogando con i giovani in uno dei suoi ‘free speech’ all’Università dello Utah. Non saranno odio, minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà”, denunciano dalla Lega in Liguria il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, il capogruppo regionale Sara Foscolo e il presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi. “Noi andiamo avanti tutti a testa alta – sottolineano – condannando con fermezza questa pericolosa deriva ed esprimendo vicinanza e solidarietà al vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini. Gli esponenti politici del ‘Campo largo’ e il sindaco di Genova Silvia Salis, che soltanto a parole predicano la non violenza, ma non hanno concesso a Tursi il minuto di silenzio per Charlie Kirk e addirittura candidano il consigliere comunale del Pd che ha pronunciato in aula la frase ‘Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta‘ per le elezioni in Città Metropolitana, al momento continuano a non condannare anche questo ennesimo atto di odio e violenza”. “Un grave episodio che segue le manifestazioni violente in piazza e l’interruzione di pubblico servizio con il vilipendio alle istituzioni registrati all’Università di Genova, dove i ProPal di sinistra hanno occupato la sede di via Balbi e raffigurato il ministro Anna Maria Bernini e il rettore Federico Delfino all’interno del mirino come bersagli”, concludono.

Crippa: “Salvini come Kirk? C’è clima d’odio irrespirabile“

“Scontri, violenza dilagante, il tutto sponsorizzato da una sinistra intollerante che al dialogo preferisce le minacce. E oggi anche la scritta sui muri di Genova che si augura Salvini assassinato come Kirk. Un clima d’odio irrespirabile evocativo di tempi bui che credevamo destinati solo a tristi pagine dei libri di storia”. Così il deputato della Lega, Andrea Crippa.

Calderoli: “Salvini come Kirk? Chi vuole pace condanni scritte“

“Trovo quanto meno irrazionale, per usare un eufemismo, che nel giorno in cui la sinistra e i sindacati organizzano manifestazioni e scioperi per bloccare il Paese e chiedere la pace a Gaza – pace che lo ricordo è prioritaria per questo Governo, che sta lavorando per questo – poi ci sia qualcuno che inneggia a un omicidio, quello di Matteo Salvini, auspicando che faccia la brutta fine del povero Kirk, ferocemente ucciso a fucilate mentre parlava da un palco. Forse qualcuno dovrebbe schiarirsi le idee oppure curarsi…”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le autonomie e senatore della Lega Roberto Calderoli. “Auspico che da tutti coloro che oggi sono in piazza per la pace arrivi almeno una condanna netta e piena di queste minacce. Da parte mia solidarietà totale, umana e politica, all’amico Matteo che ha risposto nel modo giusto, ribadendo che ‘non saranno minacce e violenza a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà’”, conclude.