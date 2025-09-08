De Luca contro Fico: “Se il buongiorno si vede dal mattino…”

Vincenzo De Luca contro Roberto Fico dopo il via libera alla candidatura dell’ex presidente della Camera alle elezioni regionali in Campania. “Ho ascoltato anche io, ieri, questo annuncio e mi sono commosso, devo dire la verità. Non ho capito bene chi era l’ufficiale d’anagrafe che ha certificato tutta sta roba. Comunico la mia commozione. Se il buongiorno si vede dal mattino, buonanotte. Perché, dalle prime dichiarazioni che ho ascoltato, mi pare che siamo di fronte a un percorso molto tormentato, almeno per quello che riguarda me”, ha detto De Luca intervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7.

“Noi avevamo deciso qualche mese fa e devo dare atto a Giuseppe Conte di avere avuto una posizione di grande correttezza, di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Ho visto che c’è stata ieri una fuga in avanti e hanno fatto tutto il contrario – ha aggiunto – cioè discutiamo prima dei nomi e, poi, se e quando capita, dei programmi. E non va bene perché questo significa politica politicante, non fatta di dignità e di serietà”.

“Io non stoppo nessuno – ha precisato – Ho visto che Fico ci ha illuminato d’immenso con delle dichiarazioni ricche di banalità. Mica aspettavamo Fico a ricordarci che vi sono aree di povertà. Solo che lui non sa che abbiamo fatto le politiche sociali più avanzate d’Italia. Da quando avevamo il Covid, da quando siamo stati gli unici a raddoppiare le pensioni minime dei nostri pensionati per due mesi”, ha rincarato la dose De Luca. “Noi diamo aiuto alla gente ma non intendiamo fare porcherie clientelari”.

“In Puglia due mesi di sceneggiata”

De Luca ha anche soffermato sulla situazione in Puglia: “Una bella sceneggiata. Noi, a Napoli, siamo molto appassionati alle sceneggiate, con una differenza: le sceneggiate le facciamo al teatro e non in politica. In Puglia, hanno fatto questa cosa creativa: due mesi di sceneggiata per arrivare dove? A fare una cosa semplicemente di buonsenso. Ma si poteva dire a Vendola: ‘Tu non ti devi candidare perché mi fai ombra?’”, ha osservato. “E’ assolutamente giusto che Vendola si candidi, non solo per la sua qualità umana, ma anche perché, quando è stato presidente, ha fatto un lavoro di grande serietà e di grande importanza. Ha determinato la svolta della regione Puglia. Dunque, a maggior ragione, va rispettato, non è che si possa dire che ‘siccome hai fatto il presidente, mi fai ombra e non ti candidi”.

“La parola ‘campolargo’ è una blasfemia”

Secondo De Luca, “la parola ‘campolargo’ la considero una blasfemia, io parlo di alleanza politiche e del fatto che ci sono dei vuoti programmatici per i quali vanno integrati i programmi del centrosinistra”. De Luca ha punzecchiato il Pd anche sul mancato invito alla Festa dell’Unità: “Se mi hanno invitato? No. Da sempre i dirigenti nazionali del Pd mi gratificano di questa attenzione. Mai invitare il presidente di Regione più votato d’Italia del Pd, per l’amor di Dio. Anche questa volta hanno mantenuto la linea coerente della cafoneria, li ringrazio”.

“Su mio figlio barbarie”

A chi ha domandato se sia pesante portare il suo cognome, alludendo alle critiche che sono state mosse a suo figlio Piero, candidato alla segreteria Pd in Campania, De Luca ha risposto: “Per i cafoni sì, per le persone civili no. C’è una Costituzione che garantisce che ogni cittadino deve essere valutato per quello che è, con la sua persona, con le sue qualità, con le sue caratteristiche. Su questa scia, mio figlio non dovrebbe fare mai politica perché non arriva mai il momento in cui viene valutato per quello che è. Questa si chiama barbarie, si chiama cafoneria, si chiama volgarità, è un modo ipocrita per non pronunciarsi mai sul merito delle persone. Solo in Italia succede questo. Solo in Italia. In altri paesi ovviamente si valutano le persone”.