Taser, Piantedosi: “Polemiche pretestuose, è strumento imprescindibile”

“Il profondo cordoglio per il decesso di due persone, dopo che era stato usato su di loro il Taser, non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l’ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell’ordine. L’autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni ma nulla può mettere in discussione professionalità, equilibrio e impegno delle forze di polizia”. Lo dichiara il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Nei due casi specifici, si tratta di Carabinieri intervenuti in altrettante situazioni estremamente difficili e rischiose. E non dobbiamo portare loro rispetto solo quando sono loro stessi a rimanere vittime di queste situazioni”, aggiunge.

“Chi, in maniera ideologica, critica l’utilizzo del taser – aggiunge Piantedosi – deve tener presente che si tratta di uno strumento imprescindibile che viene fornito agli agenti proprio per evitare l’utilizzo di armi da sparo. Le regole di ingaggio prevedono che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti. La sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo che deve essere perseguito. E dalle prime ricostruzioni è esattamente la situazione in cui si sono ritrovati i carabinieri intervenuti. Dunque, vanno respinte, perché del tutto pretestuose, pregiudiziali ed infondate, le polemiche contro le forze di polizia a cui va tutta la gratitudine e il completo sostegno del nostro Governo”.

Gasparri (FI): “No pretesto per aggressione a forze dell’ordine”

“Totale solidarietà agli esponenti delle forze dell’ordine al centro di accuse per aver usato il taser. Questo strumento è stato introdotto per contenere l’uso delle armi tradizionali e per avere esiti non letali quando si è costretti ad intervenire in maniera più determinata per evitare pericoli maggiori. Ed il taser ha risposto a questa esigenza in maniera efficace, evitando perdite umane che con altri mezzi ci sarebbero state. Gli episodi che si sono verificati vanno certamente analizzati e devono essere investigati. Ma non possono essere pretesto per un ulteriore aggressione alle forze dell’ordine alle quali rinnoviamo la nostra solidarietà, invitando la magistratura ad agire con cautela e senso di responsabilità. Quelle doti delle quali troppe volte il mondo togato sembra essere privo. Bene ha fatto il comandante generale dell’Arma, generale Luongo, a difendere pubblicamente i commilitoni con atteggiamento chiaro, coraggioso ed istituzionale. Così si dà forza e sostegno al personale in campo a difesa degli onesti”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Magi (+Eu): “Chiederemo a Piantedosi dati su uso e abuso strumento”

“Dopo tre morti in pochi mesi a seguito dell’uso del taser, due in appena 24 ore, una delle tre persone era addirittura ammanettata, Piantedosi dice che è uno strumento ‘imprescindibile’. E allora se è così imprescindibile, appena riapre il Parlamento chiederemo al ministro una relazione dettagliata sull’uso e sull’abuso del taser in dotazione alle forze dell’ordine, quante volte è stato usato e quanto è l’incidenza di queste morti rispetto alla frequenza di uso di questo strumento. Vedremo se è davvero imprescindibile oppure no. La verità è che davanti a questi decessi sospetti, un ministro dell’Interno che ha a cuore i diritti e lo stato di diritto sospenderebbe subito l’uso del taser e avvierebbe un’indagine. Piantedosi invece preferisce la strada della propaganda securitaria che non assicura sicurezza ai cittadini ma che invece porta l’Italia in una zona d’ombra dei diritti. Il taser va abolito punto e basta”. Lo dichiara il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.