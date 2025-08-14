Ponte Morandi, Mattarella: “Pagina drammatica, ferita indelebile”

Ponte Morandi, ricorre oggi il settimo anniversario del crollo che costò la vita a 43 persone, il 14 agosto 2018. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco di Genova, Silvia Salis, sottolinea: “Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: quarantatré vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell’Italia”. “La comunità locale e la comunità nazionale – scrive ancora Mattarella – hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze” e “la rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza“.

“La tutela delle infrastrutture non ammette negligenza”

“La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza”, scrive inoltre Mattarella nel suo messaggio in cui ribadisce che “nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”. Secondo il capo dello Stato “il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni”.

La Russa: “Ricordo resta forte come impegno a responsabilità”

“Sette anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova portava via con sé 43 vite, lasciando dolore, sgomento e molte domande destinate a segnare a lungo la coscienza della Nazione. Il ricordo di quella tragedia resta tuttora forte, così come resta forte l’impegno a fare della memoria un fondamento di responsabilità. Il nuovo Ponte San Giorgio è diventato simbolo di riscatto e di volontà collettiva, ma nessuna opera potrà mai colmare l’assenza di chi non c’è più. A tutte le vittime, ai loro familiari, a chi porta ancora le conseguenze di quel triste giorno, va il nostro pensiero”. Così sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: “Genova ha saputo reagire con coraggio e dignità”

“Ricordo con dolore il 14 agosto di sette anni fa, giorno del crollo del Ponte Morandi. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e a tutta Genova, che ha saputo reagire con coraggio e dignità”. Così sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Salvini: “Genova e Italia hanno trasformato dolore in futuro”

“Sette anni fa, il crollo del Ponte Morandi spezzò 43 vite e lasciò una ferita profonda nel cuore di Genova, della Liguria e di tutta l’Italia. Oggi ci stringiamo alle famiglie delle vittime, ai loro cari, a tutti coloro che hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un dramma che non sarebbe mai dovuto accadere. Nel ricordo di chi non c’è più, rendiamo onore alla reazione straordinaria di una Città, di una Regione, di un Paese che, all’indomani della tragedia, seppero unirsi per ricostruire in tempi record un’opera sicura e moderna, superando divisioni, ostacoli e burocrazia. Un risultato che ha mostrato la forza dei genovesi e dei liguri, la determinazione di tutta la nazione, l’eccellenza del nostro ingegno e la capacità di rialzarsi. È questa l’Italia dei SÌ: quella che sceglie di guardare avanti e trasformare il dolore in futuro”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini.