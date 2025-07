Milano, Tajani: "Sala non deve dimettersi per avviso di garanzia"

“Sala? Io sono garantista, siamo sempre stati garantisti. Al di là del giudizio sull’amministrazione comunale di Milano, che è un giudizio negativo, però riteniamo che non sia la magistratura a decidere quando cessa una amministrazione”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi. “Quindi io credo che Sala non debba dimettersi perché ha avuto un avviso di garanzia. Il problema è come viene amministrata la città di Milano – ha sottolineato il segretario di FI –, ma non possiamo neanche permettere che a causa di inchieste giudiziarie si fermi la crescita in una città come Milano, che è la capitale economica del nostro paese, perché sono troppe inchieste giudiziarie che poi paralizzano l’attività amministrativa”, ha concluso il vicepremier.