Caso Almasri, Nordio: “Nostre carte smentiscono totalmente i giornali”

Carlo Nordio risponde a quanto uscito oggi sui quotidiani a proposito del caso Almasri. “Riferire in Parlamento sul caso Almasri? Riferiremo quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono totalmente quanto è stato riportato, non so come e perché, dai giornali”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sui recenti sviluppi del caso Almasri, a margine della Ukraine Recovery Conference al Centro congressi La Nuvola di Roma.

Il ‘ritorno’ del caso Almasri

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ancora nell’occhio del ciclone per il caso Almasri. Le opposizioni ieri hanno chiesto le dimissioni del Guardasigilli, oltre che un’informativa della premier Meloni in Parlamento. A riaccendere la polemica sono le carte del Tribunale dei ministri di Roma, pronto a concludere le indagini sulla mancata consegna del generale libico, Najeem Osama Almasri, alla Corte penale internazionale da parte del governo italiano.

Il governo

Da via Arenula e Palazzo Chigi non filtrano reazioni ufficiali. Ma da fonti di governo si apprende che l’avvocato Giulia Bongiorno sarebbe intenzionata a presentare una denuncia contro ignoti per divulgazione di atti coperti da segreto d’ufficio. Atti che non sono stati ancora resi noti alle parti interessate e in particolare ai soggetti indagati rappresentati dalla stessa senatrice della Lega: la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

Oggi il question time

Oggi nell’aula della Senato si svolgerà il question time con i ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Economia Giancarlo Giorgetti.