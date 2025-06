Le parole dell'Ad di Leonardo ed ex ministro dell'Ambiente a Parigi

“L’obiettivo dell’autonomia strategica per l’Europa? È chiaro che un’Europa frammentata su 27 stati membri, con 27 eserciti, ognuno con le sue piattaforme, è meno forte di un’Europa coordinata e sinergica. È chiaro che non si fa in un momento, gli Stati hanno prerogative di sovranità nazionale però richiede un percorso rapido per riuscire a creare almeno un embrione per riuscire a coordinare uno spazio europeo della difesa” così l’amministratore delegato di Leonardo a margine della firma dell’accordo per la joint venture tra l’azienda italiana e i turchi di Baykar per la produzione di droni.

L’accordo tra Leonardo e Baykar

La stipula dell’accordo negli spazi Leonardo allestiti al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi. “Non è solo una questione di soldi, se noi mettiamo più soldi mantenendo la frammentazione che c’è adesso non saremo mai efficaci. Bisogna ridurre la frammentazione, aumentare le sinergie e nel frattempo aumentare le risorse. Se si presentasse un discorso così credo che come continente saremmo molto più credibili” aggiunge l’ex ministro dell’Ambiente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata