Il presidente della Repubblica in visita nel Granducato di Lussemburgo

“Quello che sta avvenendo a Gaza è inaccettabile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei colloqui avuti stamane con il primo ministro del Lussemburgo, Luc Frieden, e con il presidente della Camera dei deputati, Claude Wiseler. “Il nostro Paese ha sempre mantenuto l’amicizia sia per i palestinesi che per Israele. Occorre arrivare immediatamente a un cessate il fuoco e al rilascio, da parte di Hamas, di tutti gli ostaggi. La soluzione ‘due popoli, due Stati’ può sembrare irraggiungibile in questa situazione, ma è l’unica strada percorribile”, ha aggiunto.

“Bisogna lavorare per indicare una prospettiva storica che consenta ai palestinesi di avere il proprio Stato, accantonando sofferenze e rancori, e che assicuri, nel contempo, la sicurezza di Israele. Occorre una riflessione veloce, che coinvolga anche i paesi arabi, per trovare una soluzione che risolva la grave situazione odierna”, ha poi rimarcato nei bilaterali il Capo dello Stato.

Ue, Mattarella: “Decisioni rapide o sarà spettatrice scelte di altri”

“Bisogna trovare meccanismi decisionali più rapidi ed efficaci perché altrimenti l’Europa rischia di essere spettatrice di soluzioni che verranno inevitabilmente decise da altri soggetti”, ha aggiunto il presidente della Repubblica in visita in Lussemburgo.

Ucraina, Mattarella: “Ricerca ostinata di una soluzione”

“Nessuno vuole umiliare la Russia o sminuirne il ruolo. Ma la ricerca ostinata di una soluzione deve portare una pace vera, stabile, fondata sul diritto e la giustizia. Altrimenti non durerebbe”, ha sottolineato ancora Mattarella.

Mattarella: “Impensabile tornare a politica potenza, futuro è collaborazione modello Ue”

“Gaza e Ucraina non sono solo temi decisivi di politica internazionale ma toccano profondamente le nostre coscienze. Non è pensabile tornare alla politica di potenza dei secoli scorsi quando le nazioni più grandi imponevano il loro dominio ai Paesi meno grandi e meno forti. Questo è il passato, il futuro è la collaborazione e la cooperazione internazionale sul modello di quanto fatto dall’Unione europea negli ultimi settant’anni”, ha detto ancora il Capo dello Stato.

Italia-Lussemburgo, Mattarella vede premier: “In Ue ci sentiamo ovunque a casa”

“Vorrei ringraziarla per farmi sentire davvero a casa mia, in realtà la nostra casa comune europea è sempre più integrata: ci sentiamo ovunque in Europa a casa. Ma particolarmente qui nel Lussemburgo per i tanti italiani che vi sono”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo incontro con il premier lussemburghese Luc Frieden durante la sua visita nel Granducato.

“Ho espresso ieri al Granduca la riconoscenza italiana per il modo con cui il Lussemburgo ha accolto gli italiani che sono venuti qui a lavorare e a vivere e che oggi sono soprattutto giovani venuti qui attratti dalla nuova frontiera avanzata dell’innovazione”, ha aggiunto.

Italia-Lussemburgo, Mattarella: “Migranti italiani ora attratti da innovazione”

“Abbiamo una quantità di legami che ci uniscono, che sono legami storici, e, come lei ha ricordato, sono espressi dagli italiani che vivono nel Lussemburgo e anche dalla loro trasformazione”, ha argomentato Mattarella nel suo intervento alla Camera dei deputati del Lussemburgo, rivolgendosi al presidente della Camera dei deputati, Claude Wiseler.

“Venuti qui per lavorare nelle miniere e nelle accierie, contribuendo così alla vita del Lussemburgo, adesso arrivano giovani, attratti dalla frontiera innovativa che il Lussemburgo rappresenta sul piano tecnologico e scientifico. E questo sottolinea la strada che si è fatta nel nostro comune cammino”, ha concluso.

Italia-Lussemburgo, Mattarella: “Prospettive di crescente collaborazione”

“Lussemburgo è una delle capitali dell’Unione europea, con gli organismi che ospita sul suo territorio, e un punto di riferimento della vita comune dell’Unione. La nostra presenza qui è non soltanto nella parte diplomatica degli organismi presenti nell’Unione, nelle varie sfaccettature della rappresentanza, ma nella vita quotidiana del Lussemburgo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle rappresentanze della comunità italiana nel Lussemburgo, alla presenza del Granduca Enrico di Lussemburgo.

“La qualità straordinariamente eccellente dei rapporti che intercorrono è dovuta in larga misura a quanto voi fate, all’immagine che offrite dell’Italia, all’interpretazione del rapporto di collaborazione e di simpatia fra i nostri paesi che la vostra presenza esprime, realizza e pratica. Per questo vi ringrazio molto”, ha aggiunto. “Le nostre prospettive sono di crescente collaborazione fra Italia e Lussemburgo. Un’amicizia che si sviluppa costantemente e accresce le forme di collaborazione. Adesso sono convocate anche nei settori più avanzati dell’innovazione. Questo rende prezioso il rapporto che intercorre dei nostri paesi”, ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata