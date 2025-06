Si vota fino alle 23 di domenica e lunedì dalle 7 alle 15

Urne aperte in tutta Italia per i cinque Referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Decisivo il dato sull’affluenza, visto che affinché il Referendum sia valido servirà che si esprima almeno il 50%+1 degli aventi diritto. Nelle immagini i primi cittadini al voto in un seggio di Roma.

