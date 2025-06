Il padre del segretario di Forza Italia Giovani attacca il figlio per le parole sul generale

Nuove tensioni tra Forza Italia e Lega. Simone Leoni, eletto nei giorni scorsi per acclamazione nuovo segretario dei giovani di Forza Italia, al termine del congresso che si è svolto al Palazzo dei Congressi di Roma, aveva attaccato Roberto Vannacci, l’europarlamentare eletto con la Lega. In una lettera inviata al quotidiano ‘Il Tempo’, il padre del segretario di Forza Italia Giovani, Silvio Leoni, si dice “disgustato” dalle parole del figlio chiudendo con un “Tu non sei degno, Simone, neanche di spolverare gli anfibi al Generale Vannacci”.

Cosa aveva detto Leoni

“È aberrante – aveva detto Leoni dal palco, riferendosi a Vannacci e incassando gli applausi della platea azzurra – scegliere di essere generale della codardia e della discordia per mero calcolo politico“.

Salvini: “Sottoscrivo il commento del papà”

“Le critiche del neo-segretario di Forza Italia-Giovani Simone Leoni al generale Vannacci sulle minoranze? Ha commentato il papà e sottoscrivo parola per parola quello che ha detto il papà, che invita il figliolo alla buona educazione e al rispetto del prossimo. Non mi sostituisco al papà”, dice oggi il segretario della Lega Matteo Salvini.

Tajani: “A me giovani Lega hanno detto di peggio”

Sul caso era intervenuto nei giorni scorsi anche l’altro vicepremier, e leader di Forza Italia, Antonio Tajani: “Le critiche del neo-segretario di Forza Italia-Giovani Leoni al generale Vannacci sulle minoranze? I ragazzi sono sempre così. Lasciamoli parlare i ragazzi. Io non sono mai per tarpare le ali ai giovani. I grandi a volte dicono cose ben più gravi. I giovani della Lega hanno detto ben di peggio. A me l’hanno detto”. Il riferimento è allo striscione portato dai giovani del Carroccio allo scorso raduno di Pontida con scritto “Ius scholae in vista, Tajani scafista” accompagnato dal coro “Tajani, Tajani, vaff***ulo”.

Vannacci a papà Leoni: “Suo figlio sarà ottimo politico con sua guida”

“Grazie a Silvio Leoni, padre di Simone Leoni. Caro Silvio, da padre la ringrazio per le sue parole e mi rendo conto quanto possa esserLe pesato esprimersi apertamente sulla vicenda. Suo figlio è un ragazzo e, proprio dai passi falsi, si impara a diventare uomini. Sono convinto che avendo alle spalle una guida come la Sua e una famiglia dai valori solidi e corroborati diventerà un ottimo politico”. Lo scrive il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, su Facebook postando la lettera al quotidiano ‘Il Tempo’ con cui Silvio Leoni, padre del neo segretario di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, bacchetta il figlio. “I giovani sono il nostro futuro ed è nostro dovere responsabilizzarli e spronarli affinché si spendano per la nostra collettività accettando anche qualche sbavatura nel loro percorso. Come Lei sa bene, l’importante non è cadere, ma rialzarsi più forti di prima“, conclude Vannacci.

La replica di Leoni al padre

Non tarda ad arrivare una replica di Leoni alle parole del padre. Il giovane politico azzurro spiega in una nota: “Pur avendo sofferto molto, ancora oggi non provo rancore per Silvio Leoni, con il quale non ho condiviso nulla dei miei 24 anni di vita. E lo perdono per avermi attaccato senza conoscere davvero me e i miei valori. Sono cresciuto senza di lui, ma con l’amore di una famiglia che mi ha voluto bene e che mi ha insegnato i valori cristiani del rispetto, della dignità e della centralità della persona. Vado avanti a testa alta, con la forza delle mie idee. Sempre da uomo libero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata