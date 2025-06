Il presidente della Repubblica: "Disumano ridurre un popolo alla fame. I palestinesi hanno diritto a un loro focolare"

Sergio Mattarella critica Israele e i suoi attacchi contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. “Dal territorio d’Europa al Medioriente – come ovunque, in qualsiasi continente – l’occupazione illegale di territori di un altro Paese non può essere presentata come misura di sicurezza: si rischia di inoltrarsi sul terreno della volontà di dominio, della barbarie nella vita internazionale”, ha detto il capo dello Stato al Quirinale in occasione dell’evento organizzato per la Festa della Repubblica.

Mattarella: Dal territorio d’Europa al Medio Oriente – come ovunque, in qualsiasi continente – l’occupazione illegale di territori di un altro Paese non può essere presentata come misura di sicurezza pic.twitter.com/eCJTUcYJtb — Quirinale (@Quirinale) June 1, 2025

Mattarella: “Inaccettabile lo stop al diritto umanitario”

“Il Medioriente, dopo il sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi – con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti, che vanno immediatamente liberati – vive il dramma in atto nella Striscia di Gaza. È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone, subito, il cessate il fuoco”, ha aggiunto il presidente della Repubblica.

Mattarella: “Disumano ridurre un popolo alla fame”

“In qualunque caso, è indispensabile, che l’esercito israeliano renda accessibili i territori della Striscia all’azione degli organismi internazionali, rendendo possibile la ripresa di piena assistenza umanitaria alle persone. Che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano“, ha affermato Mattarella.

Mattarella: “Palestinesi hanno diritto a un loro focolare”

“È grave l’erosione di territori attribuiti alla Autorità Nazionale Palestinese. I palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini certi”, ha detto ancora Mattarella.

Mattarella: “Sicurezza Israele a rischio con rancore, preoccupa antisemitismo”

“Questa prospettiva e la sicurezza di Israele – elementi imprescindibili – appaiono gravemente minacciate dalla semina di sofferenza e di rancore prodotta da quanto sta accadendo” in Medioriente. “Vi si aggiunge l’alta preoccupazione per le manifestazioni di antisemitismo che si riaffacciano nel mondo”, ha dichiarato il capo dello Stato.

