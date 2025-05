Il ministro dell'Interno a un evento di FdI a Caivano: "Si può fare una riflessione se sia sempre la soluzione più appropriata"

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dichiara che il governo è al lavoro su un’alternativa allo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose o camorristiche. “Noi stiamo ragionando in prospettiva sul creare un terzo genere tra scioglimento e mancato scioglimento”, ha detto, “utilizzando le prefetture che già fanno questo, per delle formule di affiancamento, di supporto dei Comuni nel fare quell’azione di presidio di legalità all’interno dei Comuni”. Le parole di Piantedosi nel corso dell’evento ‘Il coraggio di cambiare‘, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, a Caivano. “Non credo che lo scioglimento dei Comuni come istituto – ha sottolineato – sia un fattore di veicolazione dell’infiltrazione della criminalità organizzata, probabilmente si può fare una riflessione se sia sempre la soluzione più appropriata negli esiti che ci sono dopo 18 mesi di gestione commissariale. Questo è un altro discorso, ma dipende anche dalle aspettative”.

