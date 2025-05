Il sottosegretario ha dichiarato: "Momento drammatico ma situazione non definitivamente compromessa"

“Un momento particolarmente drammatico” ma “se ciascuno fa la sua parte fino in fondo la situazione non è ancora definitivamente compromessa”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nell’intervento introduttivo al tavolo di confronto a palazzo Chigi fra Governo e confederazioni sindacali sull’ex Ilva di Taranto. Il socio privato “ci ha lasciato un’eredità pesante, che stiamo cercando di gestire” ha detto ancora Mantovano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata