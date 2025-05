Schlein: "Impegno del Pd per la partecipazione"

Forza Italia invita all’astensione in vista dei prossimi referendum. “Non so cosa cosa dica Fratelli d’Italia, noi siamo per un astensionismo politico. Non condividiamo la proposta referendaria quindi invitiamo all’astensione”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani al margine degli Stati generali dello sport organizzati dal partito alla Camera. Incalzato dai cronisti, ha aggiunto: “Astenersi significa non andare a votare, quindi astenersi dal voto”.

“Anche per questa strage costante sui luoghi di lavoro è necessario andare a votare l’8 e il 9 di giugno perché quei 5 Referendum riguardano anche questo, riguardano la dignità del lavoro, il contrasto alla precarietà, riguardano più sicurezza sul lavoro e riguardano la cittadinanza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di un punto stampa al Nazareno. “Il Pd è impegnato a far salire la partecipazione verso l’8 e il 9 giugno, un appuntamento che non si può mancare. Chiediamo davvero a tutti e tutte di andare a votare. I cittadini e le cittadine hanno un’occasione di far valere la dignità e la sicurezza del lavoro. Ripeto, la nostra Costituzione all’articolo 1 dice che siamo un Paese fondato sul lavoro. Non possiamo accettare di essere un Paese fondato sul lavoro povero, sul lavoro insicuro, sul lavoro precario”, ha aggiunto.

