Lo ha detto il governatore della Regione in merito al nuovo incarico ad Enac per il vertice dell'aerostazione

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in merito alla notizia ha dichiarato:

“Il nuovo incarico ad Enac dell’Ad dell‘Aeroporto delle Marche, Alex D’Orsogna, potrà essere una grande opportunità per tutto il sistema aeroportuale marchigiano. C’è una grande soddisfazione perché viene riconosciuta una professionalità ai vertici dell’Ente Nazionale per l’Aviazione; credo possa essere importante avere in quel ruolo un professionista che conosce l’Aeroporto delle Marche e le dinamiche del territorio e potrà tenere in considerazione per la programmazione logistica e dei passeggeri le caratteristiche dei territori centrali. Alex D’Orsogna in questi anni alla guida del nostro Aeroporto ha invertito la rotta e ha saputo rilanciare uno scalo segnando un record di passeggeri, nuove opportunità e un bilancio che per la prima volta nella storia si è chiuso in positivo. In Italia è mancata una programmazione sull’aviazione civile che potesse tenere in considerazione anche gli hub che potrebbero essere considerati ‘secondari’ e sembrare non strategici, ma che sono fondamentali per la competitività del sistema turistico e del sistema imprenditoriale e per l’accessibilità anche in funzione dei servizi e degli investimenti sul territorio“.

