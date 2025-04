L'evento a Piazza Vittorio Emanuele II, luogo simbolo della capitale multietnica

Ridurre da dieci a cinque gli anni di permanenza in Italia necessari per poter chiedere la cittadinanza. Con questo obiettivo il Comitato Referendum Cittadinanza presenta il simbolo della campagna per la consultazione dell’8 e 9 giugno. A Piazza Vittorio Emanuele II, luogo simbolo della Roma multietnica, il segretario di +Europa Riccardo Magi, scopre il logo della campagna: “Un simbolo che sta al centro di un tricolore. Il tricolore in cui si riconoscono migliaia di cittadini di fatto e di diritto ma anche migliaia di cittadini di fatto che non lo sono ancora di diritto”. Assieme al comitato e a +Europa rappresentato da Riccardo Magi e Antonella Soldo, la Deputata del Partito Democratico Ouidad Bakkali: “Il paese è pronto ma la legge è in ritardo. Questo referendum permette un passo avanti dal punto di vista delle tempistiche e un allineamento con la maggioranza dei paesi europei”. Un voto, quello per il referendum dell’8 e 9 giugno, che la copresidente del Comitato Referendum Cittadinanza Deepika Salhan definisce: “Un piccolo grande gesto d’amore nei confronti di tutte le nuove generazioni che amano questo tricolore e che lo indossano con orgoglio anche se questo tricolore non li riconosce”.

