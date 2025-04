La Città e ITCILO insieme per un lavoro dignitoso. L'annuncio in occasione del Pioneers Forum

Torino e ITCILO insieme per il lavoro dignitoso: la città è la prima al mondo ad aderire alla Coalizione Globale per la Giustizia Sociale. L’annuncio in occasione del Pioneers Forum, una serie di incontri in programma mercoledì 16 aprile in location significative della città che coinvolgono, fra gli altri, rappresentanti dei partner e dei costituenti dell’ILO, agenzie delle Nazioni Unite, del mondo accademico, responsabili politici, esperti del settore e altri stakeholder.

La Città di Torino e ITCILO – il Centro Internazionale di formazione dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) – rafforzano il legame nato nel lontano 1964 con un passaggio storico. Il capoluogo piemontese è, infatti, la prima città al mondo ad aderire alla Coalizione Globale per la Giustizia Sociale, lanciata nel 2023 dall’ILO per costituire una rete globale capace di affrontare con urgenza il bisogno di giustizia sociale e promuovere il lavoro dignitoso.

L’adesione verrà ufficializzata mercoledì 16 aprile, alle ore 18, a Palazzo Civico (Sala Colonne, piazza Palazzo di Città, 1) nell’ambito delle iniziative del Pioneers Forum, evento che rientra nelle celebrazioni per i 60 anni a Torino dell’ITCILO. Una serie di incontri organizzati in significative location cittadine, con la partecipazione di rappresentanti dei partner e dei costituenti dell’ILO, agenzie delle Nazioni Unite, del mondo accademico, nonché responsabili politici, esperti del settore, ex studenti dell’ITCILO e altri stakeholder. Il Forum esplorerà come i progressi nell’apprendimento, nella formazione e nello sviluppo delle capacità possano guidare il progresso verso una crescita sostenibile.

Nelle prossime settimane la Città di Torino designerà un referente e punto di riferimento per la segreteria della Coalizione all’interno dell’Amministrazione comunale. A rappresentare il capoluogo piemontese contribuiscono anche l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, che hanno già aderito alla Coalizione insieme a importanti enti accademici internazionali.

Michela Favaro, Vicesindaca di Torino, ha dichiarato: “Per Torino è motivo di orgoglio diventare la prima città al mondo ad aderire alla Coalizione Globale per la Giustizia Sociale. Un’adesione con cui ribadiamo la volontà a contribuire attivamente al raggiungimento dei suoi obiettivi e che affonda le sue radici nel ruolo fondamentale che la nostra città ha rivestito nella storia del Paese, in particolar modo proprio nei settori del lavoro e della giustizia sociale”.

Christophe Perrin, Direttore dell’ITCILO, aggiunge: “Uno dei nostri punti di forza è la sede a Torino, città che vanta una profonda tradizione di cooperazione internazionale, innovazione sociale e formazione a tutti i livelli. Torino non è stata solo una casa per il Centro, ma è diventata parte integrante della nostra identità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata