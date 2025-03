La sorella della premier intervenendo alla festa del coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d'Italia

Arianna Meloni, intervenendo alla festa del coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia, ha ribadito il “nostro impegno per queste terre, per la Campania e per tutto il Mezzogiorno che è ripartito ed è tornato a essere la locomotiva dell’Italia“. Questo , “grazie al fatto che, arrivati al governo, abbiamo invertito la rotta di un’Italia che era allo sbando, grazie a una politica seria e lungimirante”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata