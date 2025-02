Alla Camera la discussione sull'esponente dell'esecutivo rinviata a giudizio per falso in bilancio: "Rifletterò su dimissioni ma da sola"

Alla Camera dopo la discussione generale sulla mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, per il caso Almasri, terminata senza il voto, tocca a Daniela Santanchè. Si discute della richiesta di dimissioni della ministra del Turismo, rinviata a giudizio a Milano per falso in bilancio nell’indagine sulla società della galassia Visibilia. Accanto alla ministra sono presenti i ministri Valditara, Foti, Schillaci, Casellati, Bernini, Roccella, Calderoli, Abodi, Giuli e Ciriani. Assenti invece la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

“Io non mi sento sola e ringrazio i colleghi che sono qui al mio fianco. Io non mi sento sola neanche in questa nazione: nella battaglia per il garantismo credo che ci sia la maggioranza degli italiani”, ha detto Santanchè, intervenendo in aula prima del voto. “Mi trovo oggi a rispondere per la seconda volta a una mozione di sfiducia presentata nei miei confronti anche se ha per oggetto fatti, tutti da verificare, che sono antecedenti al mio giuramento da ministro”, ha proseguito la ministra. “Credo che il Parlamento non deve diventare una Corte di giustizia nelle mani di qualche pm e giudice. La gogna mediatica devasta ancora prima del processo la vita delle persone. L’ergastolo mediatico è una condanna che rimarrà per tutta la vita, è fine pena mai”, è il ragionamento dell’esponente di FdI.

Santanchè: “Ho collezione di borse, non volete combattere povertà ma ricchezza”

“Sì, ho una collezione di borse. Mio padre mi ha insegnato che si nasconde solo quello che si ruba e io non ho nulla da nascondere. Non volete combattere la povertà, volete combattere la ricchezza”, ha detto Santanchè. “Io sono quella del Twiga e del Billionaire. Io sono la stessa persona che qualcuno di voi ha chiamato male assoluto, ma mi fermo qua. Io sono una signora. Potete convincere qualche pm e qualche giornalista della stampa amica, ma non riuscirete mai a farmi diventare come voi e a pensare come voi. Avrò il mio tacco a spillo, sarò sempre battagliera e con il sorriso”, ha aggiunto.

Caso Visibilia, Santanchè: “A breve nuova udienza, rifletterò su dimissioni ma da sola”

“Ho una certezza, che i vostri attacchi e la vostra persecuzione non finiranno qui. Sono quella persona da combattere e da fare fuori, ma ho un’altra consapevolezza, che a breve ci sarà un’altra udienza preliminare. Finora abbiamo sentito solo l’accusa. In quell’occasione farò una riflessione per poter anche valutare delle mie dimissioni. Lo farò da sola, non avrò nessun tipo di pressione, di costrizione o di paventati ricatti”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo nell’Aula della Camera prima del voto sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei suoi confronti. “Desidero affrontare con la massima trasparenza le questioni sollevate, ribadendo il mio impegno verso le istituzioni, il mio giuramento prestato nelle mani del presidente della Repubblica, il rispetto per la magistratura, ma anche per i principi fondamentali del nostro ordinamento”, prosegue Santanchè.

