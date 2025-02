“Quale Europa dobbiamo aspettarci? Spero sia un ritorno all’indietro, se mi è consentito, cioè l’Europa dei nostri padri fondatori. Dazi americani? Non scendiamo nell’attualità”. Così Gianni Letta, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della presentazione, a Roma, della nuova scuola di alta formazione Akadémeia di cui è membro del comitato scientifico, diretto dall’ex sindaco di Firenze e ora europarlamentare del PD Dario Nardella. “Una bellissima iniziativa che copre un vuoto desolante, perché nella Prima Repubblica i partiti si preoccupavano di formare le rispettive classi dirigenti. C’erano le scuole di partito che davano una formazione e favorivano una selezione. Oggi, dobbiamo dirlo, c’è una specie di deserto. Si fa politica senza avere nessuna formazione“, è stata la presentazione della scuola fatta dall’ex sottosegretario alla Presidenza del consiglio nei governi di Silvio Berlusconi. “Una scuola che non conosce divisioni politiche, che vuole formare amministratori di destra e sinistra, perché la formazione deve essere di base, per tutti. Poi ognuno liberamente darà la sua interpretazione politica“, conclude Letta.

