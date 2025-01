Il sottosegretario Mantovano avrebbe negato al magistrato di poterli utilizzare per la tratta Roma-Palermo, e sarebbe in atto un ricorso

Fratelli d’Italia all’attacco del procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi – firmatario dell’avviso di garanzia per peculato e favoreggiamento nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per la scarcerazione e il rimpatrio del generale libico – dopo la notizia, riportata il 28 dicembre dal Tg1, di una controversia tra Lo Voi e Mantovano sull’utilizzo di voli di Stato, nell’ambito della quale il procuratore avrebbe fatto ricorso al presidente della Repubblica. Il giudice avrebbe chiesto di utilizzare voli di Stato per la tratta Roma-Palermo e, in seguito al diniego da parte di Mantovano, avrebbe avviato le procedure di ricorso.

Sallemi: “Fare chiarezza su voli di Stato di Lo Voi”

“Le indiscrezioni di stampa sulla questione voli di Stato di Lo Voi evidenziano quanto di fosco ci possa essere dietro le indagini che hanno colpito Giorgia Meloni e il suo governo. Occorre fare piena chiarezza su questo punto. Sarebbe imbarazzante scoprire che il procuratore è in contrasto con Palazzo Chigi, perché vuole utilizzare l’aereo di Stato il fine settimana per tornare a casa nella sua Sicilia. Il che spiegherebbe l’anomala procedura, se non una vendetta giudiziaria, messa in campo contro il presidente del Consiglio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano”, ha dichiarato il vicecapogruppo di FdI in Senato, Salvo Sallemi.

Loperfido: “Dubbi su imparzialità Lo Voi dopo vicenda voli di Stato”

“Non possiamo che nutrire legittimi dubbi sull’imparzialità del procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, alla luce delle indiscrezioni di stampa che lo vedono coinvolto sull’utilizzo personale dei voli di Stato. Più che legittimo sospettare che l’accanimento del giudice nei confronti di Palazzo Chigi sia la conseguenza del diniego da parte del sottosegretario Mantovano a Lo Voi per l’utilizzo dell’aereo di Stato per tornare a casa a Palermo nei weekend. Una vicenda alquanto imbarazzante sulla quale i cittadini meritano chiarezza”, ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido.

Montaruli: “Lo Voi chiarisca su voli di Stato”

“Vogliamo vederci chiaro sui voli di Stato del procuratore Lo Voi, al centro del botta e risposta con il governo. Dopo le inchieste giornalistiche sarebbe doveroso da parte di Lo Voi chiarire la propria posizione. La vicenda giudiziaria intentata contro la presidente del Consiglio e il sottosegretario Mantovano è evidentemente pretestuosa agli occhi di ogni italiano. Siamo in attesa di chiarimenti da parte del diretto interessato. La giustizia non può essere utilizzata in modo strumentale per colpire un Governo eletto dagli italiani, fatto che assomiglia tanto ad un modus operandi che avremmo voluto archiviare“, ha affermato Augusta Montaruli, vice capogruppo di FdI alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata