Sigfrido Ranucci ha svelato l’identità dell’uomo a cui Daniela Santanchè ha venduto Visibilia.

Chi è l’uomo a cui Santanchè ha venduto Visibilia

In un post su Facebook il giornalista scrive: “Si tratta di Altair D’Arcangelo, indagato per associazione a delinquere, evasione fiscale, frode, riciclaggio e autoriciclaggio. Nel 2023 gli sono stati sequestrati 40 milioni di euro. È l’immancabile uomo che gestisce gli affari della Wip Finance, la misteriosa società anonima svizzera a cui Daniela Santanchè ha venduto Visibilia qualche settimana fa”, spiega il conduttore di Report, che ha affrontato il caso nella puntata di domenica alle 20:30, su Rai3.

“Report ha scoperto l’identità dei soggetti che, pochi mesi prima dell’accordo chiuso con la ministra del turismo, hanno rimesso in piedi in tutta fretta la finanziaria elvetica. Si tratta di rivelazioni che allungano ombre sospette su tutta l’operazione: sullo sfondo c’è infatti una storia di un’evasione Iva da 40 milioni di euro, 98 società fantasma e soldi che da anni arrivano dalla Svizzera in Italia per fondare aziende che poi restano inattive. Giorgio Mottola è riuscito a intervistare l’uomo chiave di Wip Finance, con cui Daniela Santanchè ha trattato la vendita di Visibilia: Altair D’Arcangelo, imprenditore con un passato e un presente molto controversi”.

Conte: “Nuove ombre su ministra, chiediamo le dimissioni”

“Escono nuove ombre sulla ministra Santanchè, sulla sua trasparenza, sulla vendita di Visibilia anticipate da Report. Chiederemo la calendarizzazione immediata delle sue dimissioni, abbiamo una mozione” di sfiducia, “non possiamo affondare l’immagine, il prestigio e il decoro delle istituzioni. Non è pensabile che la ministra Santanchè possa promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo e del turismo”. Lo afferma il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti Montecitorio.

