“Ecco, questo è quello che piace fare a Fratelli d’Italia: sottoporre una donna alla gogna dei più beceri commenti. E tutto questo perché ho detto una cosa molto semplice, peraltro citando Madeleine Allbright, che rivendico: ‘All’inferno c’è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne‘”. Così in un video pubblicato su Instagram la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, commenta le offese e gli insulti verso di lei arrivati sulla pagina social di Fratelli d’Italia. “Fratelli d’Italia – spiega – prende, tagliuzza un video, per suscitare proprio gli istinti più maschilisti. E giù che piovono commenti sessisti, volgari, offensivi, senza che nessuno li cancelli, senza che nessuno moderi questi commenti. Io spero che la presidente del Consiglio, che le donne di Fratelli d’Italia, prendano le distanze quantomeno rispetto a tutto quest’odio gratuito, rispetto a questa indecenza. Io comunque sono qui, continuo a fare il mio lavoro di opposizione, punto su punto, senza sconti al governo, perché – conclude – di sicuro questi commenti non ci fanno paura“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata