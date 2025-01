L'Alta Rappresentante a Roma giovedì terrà una riunione con i ministri degli Esteri del Quintetto sulla Siria

Venerdì 10 gennaio, alle 12.40, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà a Palazzo Chigi l’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. Lo comunica palazzo Chigi.

Giovedì Kallas a Roma per riunione Quintetto

L’Alta Rappresentante arriverà a Roma già domani, giovedì, per partecipare all’incontro dei ministri degli Esteri del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti), sulla Siria. L’incontro, ospitato dal Ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, si terrà in serata a Villa Madama. Kallas incontrerà anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo riferisce il Servizio per l’Azione esterna dell’Ue. “L’incontro si concentrerà sul coordinamento degli sforzi per assistere la Siria nell’affrontare le enormi sfide del governo provvisorio siriano e della società siriana, nella transizione post Assad. L’UE riaffermerà l’importanza di un’inclusione efficace ed efficiente, protezione delle minoranze, stato di diritto, responsabilità, giustizia e integrità territoriale della Siria, come condizioni essenziali per la riconciliazione e per una pace duratura nel paese. L’UE rimane pronta a sostenere un processo guidato e di proprietà siriana, con il supporto delle Nazioni Unite”, scrive il Seae.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata