“Giusto fare le cose per tempo ma mancano due anni e mezzo” alle elezioni comunali di Milano. “Stiamo già ragionando come Lega e abbiamo già una parte della lista pronta. Ho già qualche idea su cui però prima voglio confrontarmi con gli alleati. Potrebbe essere sia un politico che un non politico. Sicuramente non arriveremo all’ultimo momento e impreparati come accaduto l’ultima volta. Dopo Pisapia e Sala conto che Milano torni ad avere un Sindaco con la s maiuscola”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano. Ai cronisti che gli chiedevano quando verrà fatto il Congresso Federale della Lega, Salvini ha risposto: “Entro la fine dell’inverno, febbraio o marzo”.

