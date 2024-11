Il faccia a faccia, riferiscono al Colle, si è svolto "in un'atmosfera cordiale e collaborativa"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ieri al Quirinale, a pranzo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia dell’incontro, ieri tenuto segreto, è trapelata oggi in ambienti di maggioranza e viene confermata dal Quirinale. Il faccia a faccia, riferiscono al Colle, si è svolto “in un’atmosfera cordiale e collaborativa”.

Discusso di manovra e Ue

Il pranzo di ieri tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durato circa un’ora e andato in scena dopo la partecipazione della premier ai ‘Rome Med Dialogues’, era “programmato da almeno una settimana” e non è stato quindi un incontro “a sorpresa”. È quanto viene sottolineato da fonti di Palazzo Chigi.

“Sono pranzi che hanno fatto molto spesso da quando Meloni è premier e che sono quasi ‘automatici’ quando ci sono missioni all’estero di rilievo, in questo caso la visita in Cina del presidente della Repubblica, il G20 e la missione in Argentina per Meloni”, assicurano le fonti, precisando che “Mattarella quando tornò dalla Cina aveva sentito la presidente del Consiglio e organizzato per ieri questo pranzo”.

“Non c’entrano assolutamente nulla le fibrillazioni che ci sono state ieri in Parlamento”, viene rimarcato spiegando che in altre occasioni l’incontro al Colle era rimasto coperto da riserbo mentre stavolta è trapelato. Tra i temi affrontati da Mattarella e da Meloni “i viaggi internazionali, la manovra, ed è stato poi fatto un excursus sull’Europa” dopo l’ok alla Commissione Ue con la nomina di Raffaele Fitto a vice presidente esecutivo.

