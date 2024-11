“Qualcuno si sta dimenticando che qua il Lombardia e in Veneto abbiano sostenuto il referendum, o penso al Presidente Alberto Cirio di Forza Italia, che è al tavolo delle trattative per le materie non lep. Noi siamo stati sempre coerenti, Fdi mi sembra molto coerente, Forza Italia dovrà spiegare ai suoi elettori perché qualcuno, non tutti, ha cambiato idea in questi mesi”. Così il deputato del Carroccio, Luca Toccalini, a margine degli Stati Generali della Salute a Milano.

