Il presidente M5S: "A opposizioni manca coordinamento". La segretaria dem replica: "Lavorato molto insieme"

Botta e risposta a distanza fra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, nel giorno della presentazione degli emendamenti alla manovra. “In questo momento non c’è una visione strategica e nessun coordinamento istituzionale per un’alleanza strutturata delle forze di opposizione”, segnala il presidente del M5S. E a stretto giro arriva la replica della segretaria del Pd: “Abbiamo molto lavorato in questi mesi perché ci fosse il segno di alcuni emendamenti fatti insieme ad altre opposizioni perché riteniamo che questo li renda più forti ed efficaci, come fatto sul salario minimo. Continueremo a farlo, insistere sulle convergenze“.

Manovra, Schlein: “E’ recessiva, tutta tagli e senza investimenti”

La leader del Nazareno stronca la legge di Bilancio del governo Meloni. “È un’Italia diversa da quella della manovra della destra che è una manovra recessiva, il dato di crescita del Paese è per tre quarti trainato dal Pnrr, una manovra di austerità, tutta di tagli e senza investimenti”, dice in conferenza stampa nella sala Berlinguer di Montecitorio.

Poi Schlein aggiunge: “Vogliamo presentare la nostra proposta su questa manovra, una proposta che si ispira a un’idea diversa sul futuro del Paese, a partire da 5 priorità: difesa della sanità pubblica dai tagli della destra, istruzione e ricerca, la dignità del lavoro e dei salari, le politiche industriali che servono anche per accompagnare la transizione ecologica e digitale e i diritti, civili e sociali insieme.

Manovra, Schlein: “Importante sforzo unitario opposizioni”

“Alcuni di questi emendamenti – ricorda la segretaria dem – li abbiamo presentati in modo unitario con le altre opposizioni. Uno sulla sanità pubblica per 5 miliardi in più sul fondo sanitario nazionale, 400 milioni in più per le assunzioni e la richiesta di abolire il tetto alle assunzioni. Ce n’è un altro che ripropone il salario minimo, poi ci sono i congedi paritari e ce n’è un quarto sull’automotive e un quinto sulla ricostruzione nei territori alluvionati di Toscana, Emilia Romagna e Marche. C’è stato un importante sforzo unitario”.

Manovra, Conte: “Governo irrilevante in Ue e ‘super malus’ per Paese”

“Abbiamo davanti una manovra schiacciata dal peso dell’irrilevanza europea di questo governo”, le parole di Conte durante la conferenza stampa nella sede del Movimento sugli emendamenti alla manovra. “Il risultato sono 13 miliardi di tagli per i cittadini e una condanna all’agonia che seguirà anche per i prossimi anni”, prosegue Conte, attaccando il governo che ha cancellato il Superbonus e si dimostra un “super malus” per il Paese.

Manovra, Conte: “Meloni inventa bugie e complotti invece di lavorare su crescita”

Secondo Conte, inoltre, “Meloni inventa bugie e complotti”, mentre “il governo dovrebbe lavorare a Bruxelles per politiche di taglio diverso”. “Ancora oggi ci sono tutte le condizioni per una manovra diversa, a favore di crescita e miglior redistribuzione – prosegue -. Noi non ci rassegniamo ad un’Italia fanalino di coda”. “Meloni – prosegue – è come il mago Casanova di Striscia la notizia, i cui trucchi si scoprono subito”.

