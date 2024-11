Botta e risposta a distanza, il sindaco Lepore: "Il governo ci ha mandato 300 camicie nere"

Botta e risposta a distanza tra politici, governo e sindaco di Bologna su quanto accaduto ieri in città, con il triplice corteo organizzato da Cgil, antifascisti e Patrioti della destra estrema insieme a Casapound.

La Lega su quanto accaduto a Bologna

“Come ha detto molto bene il segretario della Lega Matteo Salvini, i centri sociali sinistri e sinistroidi, covo di violenza e delinquenza, vanno chiusi per legge” ha detto Crippa (Lega) ad Affaritaliani.it. “E questo chiederà la Lega al governo e in Parlamento. Ma la cosa più grave di tutte, di una gravità inaudita, è che la segretaria del Pd Elly Schlein non ha detto una parola per condannare le violenze dei suoi amici antagonisti contro le forze dell’ordine” ha aggiunto.

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un video pubblicato sui suoi canali social ha dichiarato: “Zecche rosse, comunisti delinquenti, criminali dal centro sociale, non lo so definiteli come volete ma quello che abbiamo visto ieri a Bologna e Milano è qualcosa di indegno, di vergognoso, che non si deve più ripetere. La caccia al poliziotto dei delinquenti rossi a Bologna, la caccia all’ebreo dei delinquenti rossi a Milano sono scene vergognose per il 2024. Chiudere i centri sociali occupati abusivamente dai comunisti, che sono ritrovi di criminali. Questo dobbiamo fare, perché un conto è manifestare, altro conto è prendere a sassate i poliziotti o dare la caccia all’ebreo. Nel mio Paese, nell’Italia libera e democratica del 2024, queste scene non si possono più vedere”.

Lepore: “Il governo ci ha mandato 300 camicie nere”

“Mi chiedo come sia possibile ancora una volta che Bologna non venga rispettata, so che domani ci saranno la presidente Meloni, vari rappresentanti del governo, io a loro voglio dire che ci hanno mandato 300 camicie nere, noi invece vorremmo ancora chiedere i fondi per l’alluvione, per le infrastrutture, le forze dell’ordine per fare il lavoro sulla sicurezza, i fondi per la sanità, il diritto alla casa”. Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine della commemorazione dell’80esimo anniversario della battaglia di Porta Lame, commentando la manifestazione di ieri. “Mi aspetto che domani la presidente Meloni invece che commentare i disordini e cavarsela con poco dica alla città di Bologna cosa possiamo fare per colmare i danni fatti dall’alluvione”, aggiunge.

