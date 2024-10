Il via libera al provvedimento nel Consiglio dei ministri di lunedì scorso

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il cosiddetto dl ‘Paesi sicuri’, ovvero il decreto legge recante ‘Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale’ ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

Il via libera a questo provvedimento era arrivato nel Consiglio dei ministri di lunedì scorso, dopo la decisione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti provenienti da Egitto e Bangladesh nel centro per la permanenza e il rimpatrio di Gjader in Albania, contro cui il ministero dell’Interno ha dato mandato all’Avvocatura di Stato di presentare ricorso.

