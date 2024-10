La riforma Nordio sulla separazione delle carriere al vaglio della Camera. Dal Pd 170 proposte di modifica soppressive

Dalla maggioranza arrivano pochi emendamenti, non politici ma tecnici, al ddl sulla separazione delle carriere del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in commissione Affari costituzionali alla Camera. A quanto si apprende da fonti parlamentari, Forza Italia non ne ha presentati, così come Fratelli d’Italia, mentre la Lega ne ha presentati due. Il Carroccio, in particolare, in una proposta di modifica spinge per prevedere “un primato del diritto italiano su quello europeo”.

L’accordo della maggioranza era quello di non presentare proposte di modifica nel merito del provvedimento, tanto che sia FdI che FI non hanno presentato emendamenti. E’ invece “spuntato” questa proposta di modifica che, viene riferito, non era stata discussa con gli alleati.

Le opposizioni sono pronte a dare battaglia. Dal gruppo del Pd sono arrivati 170 emendamenti soppressivi al ddl sulla separazione delle carriere.”Non c’è una volontà di migliorare il funzionamento della giustizia nel nostro Paese ma unicamente di violentare la costituzione sacrificando il bene irrinunciabile dell’autonomia e indipendenza della magistratura”, dichiarano i capigruppo dem nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, Simona Bonafè e Federico Gianassi.

