Previsto il divieto di diffondere il contenuto di tutti questi provvedimenti, non solo quelli di custodia in carcere o ai domiciliari

Divieto di pubblicazione per tutte le ordinanze cautelari, non solo di custodia in carcere o ai domiciliari. E, fermo restando il no al carcere per i giornalisti, sanzioni per chi trasgredisce a questo divieto. Lo prevede il parere della commissione Giustizia del Senato redatto dal relatore Sergio Rastrelli (FdI) al decreto legislativo che attua la legge di delegazione europea in riferimento alla presunzione di innocenza che, stando a quanto si apprende, ha avuto il via libera con i voti della maggioranza e Italia Viva. La norma a cui fa riferimento è quella inserita nel percorso parlamentare con il cosiddetto emendamento Costa.

