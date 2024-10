Il ministro dell'Economia: "Dovremo rinunciare a qualche programma che non dà utilità"

“Sacrificio vuol dire che alcune spese vanno tagliate per ministeri ed enti pubblici. Dovremo rinunciare a qualche programma che non dà utilità e tagliare le spese inutili. Se non lo faranno, il ministro dell’Economia, che deve fare la parte del cattivo, lo farà”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sul tema della Manovra finanziaria, intervenendo alla ‘Festa dell’Ottimismo’ del quotidiano Il Foglio, che si tiene a Firenze, a Palazzo Vecchio.

Salvini: “Oggi incontro Giorgetti per difendere budget Mit”

“Comincia la sessione di bilancio e quindi io oggi stesso incontro il collega lombardo, ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, per difendere il mio budget, che è poi il vostro, perché si parla di trasporto pubblico locale, infrastrutture, concessioni autostradali”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), Matteo Salvini, intervenendo a Monza alla XIX Assemblea congressuale di Anci Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata