Il senatore Roberto Rosso commentato a LaPresse le dichiarazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sugli aggiornamenti catastali

Il senatore di FI Roberto Rosso, responsabile casa del partito azzurro, ha commentato a LaPresse quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sugli aggiornamenti catastali: “Mi sembra che sia già stato chiarito che non ci saranno maggiori tasse sulla casa. Noi siamo da sempre, grazie anche a quello che diceva Silvio Berlusconi, per ridurle, non per alzarle, ma mi sembra che sia stato chiarito oggi che non ci sarà alcun aumento. Se ci sarà siamo contrari, è uno dei nostri punti programmatici, bisogna trovare semmai i modi di aiutare proprietari e inquilini, non di aumentare i costi”.

