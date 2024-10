All’ordine del giorno, tra le altre cose, c'è il bilancio dopo il successo di Pontida, l’udienza del processo Open Arms in calendario il 18 ottobre e la manovra

Si è aperto questa mattina il consiglio federale della Lega, presieduto dal segretario Matteo Salvini. All’ordine del giorno, tra le altre cose, c’è il bilancio dopo il successo di Pontida, l’udienza del processo Open Arms in calendario il 18 ottobre e la manovra. Sulla casa – è stato ribadito dal Carroccio – non ci sarà alcuna stangata. Per questo il vicepremier e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno ringraziato chi, come Confedilizia, ha compreso le parole del titolare del Mef, spiega la Lega.

