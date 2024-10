L'eurodeputato leghista a Pontida: "Eventualmente la si guadagna"

(LaPresse) – “Tajani ha fatto una proposta e noi non siamo d’accordo, io non sono d’accordo. Io l’ho valutata attentamente e non sono d’accordo perché la cittadinanza non si vende, non si regala, non si svende, non si mette su un banchetto del mercato. La cittadinanza, eventualmente, la si guadagna. E siccome non c’è neanche la reciprocità a livello internazionale, con tutte queste nazioni che vorrebbero la cittadinanza italiana, oltre a essere la doppia cittadinanza, perché tutto gli stranieri che nascono in Italia hanno la cittadinanza dello ius sanguinis, quindi, non hanno bisogno di un’altra cittadinanza. Per quale motivo dovrei dare la doppia cittadinanza? Cos’è che spinge? Oltretutto a questi signori sono garantiti tutti i diritti tranne uno. Per quale motivo si vuole dare la cittadinanza a queste persone? Le uniche nazioni che hanno lo ius soli sono quelle che hanno basato la loro esistenza sull’immigrazione ovvero Stati Uniti, Canada, Brasile e l’Argentina”. Così l’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci a margine del raduno di Pontida. A chi gli chiedeva un commento sui cori e gli striscioni contro il vicepresidente Tajani fatti ieri dai giovani della Lega, Vannacci ha detto, “La volgarità non è mai benvenuta”.

