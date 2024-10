"Da militante vado a dare una mano al bar e in cucina", dice il precedente storico speaker Daniele Belotti a LaPresse

Novità domani a Pontida. Sul palco per annunciare i vari interventi al raduno della Lega non ci sarà come ormai accadeva da anni Daniele Belotti, ex deputato leghista atalantino doc, che con le sue urla al microfono ha caratterizzato tradizionalmente la kermesse del Carroccio sul pratone nelle valli bergamasche. Quest’anno, invece, il microfono sarà affidato allo speaker Mirko Mengozzi, ‘voce’ a San Siro dell’Inter. Rivali nella stracittadina del Milan, la squadra del cuore del vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini. “Da militante vado a dare una mano al bar e in cucina”, dice Belotti a LaPresse.

