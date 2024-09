La ministra Calderone incontra omologhi di Germania e Gran Bretagna: "Vertice segnerà importanti passi avanti"

L’antico Palazzo Regio di Cagliari, nel cuore del quartiere storico di Castello, ha accolto i ministri del Lavoro di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, ricevuti dal ministro del Lavoro Marina Calderone per il G7 Lavoro. I lavori si concentreranno su questioni cruciali come intelligenza artificiale, cambiamenti demografici e inclusione. Il vertice è stato aperto ufficialmente dopo una cena di benvenuto all’Ammiragliato.

La prima sessione di lavoro è dedicata agli impatti dell’intelligenza artificiale sul mondo dell’occupazione, uno dei temi cruciali sui quali si discute nel corso dell’interministeriale. In seguito la discussione verterà, invece, sul tema dei ‘Mercati del lavoro resilienti in società che invecchiano’. L’obiettivo è conciliare lo sviluppo tecnologico con la tutela dei diritti del lavoro, riducendo al minimo i rischi e affrontando le sfide imposte dall’invecchiamento della popolazione.

Calderone: “Vertice segnerà importanti passi avanti”

“Sono sicura che queste due giornate di lavoro ci consentiranno di fare ulteriori passi avanti in quello che è il percorso comune che abbiamo costruito e sviluppato assieme in questi mesi su temi che sono prioritari per il mondo del lavoro“. Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone, con una prima parte del discorso in inglese per poi proseguire in italiano, ha aperto i lavori del G7 Lavoro al Palazzo Regio di Cagliari.

“Tra questi certamente uno sviluppo e un uso umano centrico dell’intelligenza artificiale, la resilienza dei nostri mercati del lavoro di fronte ai trend demografici, il ruolo cruciale delle competenze, l’inclusività dei mercati del lavoro, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Sono ora in corso gli interventi dei capi delegazione dei gruppi di ingaggio (Women7, Youth 7 e Civil7).

Calderone incontra ministri Germania e Gran Bretagna, piano d’azione su AI

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha incontrato in bilaterali a margine del G7 Lavoro e Occupazione il ministro federale del Lavoro e degli Affari sociali tedesco, Hubertus Heil, e il ministro di Stato (Viceministro) britannico per il Lavoro e le Pensioni, Alison McGovern.

Con Heil si è sottolineata l’interconnessione delle economie italiana e tedesca e sono state approfondite le rispettive dinamiche del mercato del lavoro. Confermata la sintonia sulla necessità di un Piano d’azione per lo sviluppo e l’uso dell’Intelligenza artificiale. Grande attenzione anche al tema delle transizioni digitale e demografica, strettamente legato a quello delle competenze, sullo sfondo della Dichiarazione congiunta di intenti sulla formazione professionale.

Con McGovern si è sottolineato il reciproco interesse a proseguire l’intensa collaborazione tra i due Paesi, in particolare sui temi dell’Intelligenza artificiale e del suo impatto sul mondo del lavoro e sulle politiche per l’accompagnamento specialmente dei giovani al lavoro.

