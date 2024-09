"Non ho ricevuto alcun diniego prima e alcuna conferma adesso", ha spiegato a LaPresse Carmine Lo Sapio

“Nessuna comunicazione” è giunta al Comune di Pompei circa conferme, cancellazioni o modifiche al programma del G7 della Cultura che, nelle intenzioni iniziali, oltre ai lavori della ministeriale che si svolgeranno a Napoli tra il Mann e il Palazzo Reale, prevede una tappa a Pompei per una cena e un concerto all’interno del parco archeologico. Lo dice a LaPresse il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio.

Per il Comune insomma “è confermata” la tappa pompeiana in assenza di diverse comunicazioni. “Non ho ricevuto alcun diniego prima e alcuna conferma adesso – spiega Lo Sapio – ieri si sarebbe dovuto svolgere un Comitato provinciale al riguardo ma per altri impegni il prefetto lo ha rinviato. Intanto noi stiamo procedendo per quanto riguarda gli adempimenti che competono al Comune, in particolare per quanto riguarda la viabilità”.

