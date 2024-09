Viene così reso facoltativo l'obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza o con figli sotto l'anno di età

L’Aula della Camera ha approvato, con 163 sì, 116 no e due astenuti, l’articolo 15 del ddl Sicurezza che rende facoltativo l’obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto l’anno: deciderà il giudice caso per caso. L’articolo viene approvato con un emendamento dei relatori che prevede una relazione annuale. All’approvazione della norma è seguita una protesta delle opposizioni che hanno sollevato cartelli in Aula con la scritta ‘Fuori i bambini dalle sbarre’.

