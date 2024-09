22 i voti a favore, 6 quelli contrari. Due le schede bianche

Il Comitato di Presidenza del Csm con 22 voti a favore ha approvato la sospensione della consigliera laica Rosanna Natoli. Sei i voti contrari, due le schede bianche. Il plenum rileva che “Rosanna Natoli risulta sottoposta a procedimento penale per delitto non colposo di rivelazione di segreto d’ufficio ex art. 326 c.p. – unico reato di interesse a seguito dell’intervento legislativo di abrogazione dell’art. 323 c.p. con l’art. 1 comma 1 lett. B legge 9 agosto 2024 -; le condotte della Cons. Rosanna Natoli appaiono allo stato sussumibili nella fattispecie sopra indicata, tenuto conto del contenuto delle trascrizioni depositate e degli obblighi su di lei gravanti in relazione all’esercizio delle funzioni giurisdizionali quale componente della Sezione Disciplinare, con violazione dei doveri di imparzialità e terzietà propri della funzione del giudice disciplinare, anche alla luce della partecipazione al collegio giudicante in tutte le udienze celebrate dopo la descritta interlocuzione”.

“I comportamenti della cons. Rosanna Natoli”, prosegue la comunicazione, “sono documentati dalla fonoregistrazione prodotta il 16 luglio 2024 dall’avv. Carlo Taormina – quale difensore della dott.ssa Fascetto Sivillo nell’ambito della procedura camerale n. 146/2017 avente ad oggetto l’istanza di revoca della misura cautelare della sospensione facoltativa dall’esercizio delle funzioni giudiziarie – nonché dalla dichiarazione a detta udienza rese dalla dottoressa Fascetto Sivillo; all’esito di detta produzione la cons. Rosanna Natoli si è dapprima astenuta e il successivo 17 luglio 2024 ha presentato le dimissioni quale componente della Sezione disciplinare, risultando in tal modo l’incidenza delle suindicate condotte sulla pienezza delle funzioni di membro del Csm, quali delineate dall’art. 105 Cost., insuscettibili di esercizio parziale”.

“Per le ragioni illustrate – conclude la relazione – il Comitato di Presidenza sottopone ai sensi dell’art. 37 l. 195/58 e art. 9 comma 2 del Regolamento Interno del Csm la relazione all’Assemblea Plenaria affinchè proceda a votazione a scrutinio segreto sulla sospensione facoltativa della Cons. Rosanna Natoli dall’esercizio delle funzioni di Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata