Così Fabrizio Alfano commentando l'articolo pubblicato su La Stampa

“È priva di fondamento la notizia secondo la quale sono state date nuove disposizioni alle forze di Polizia presenti a Palazzo Chigi nei confronti delle quali il Presidente del Consiglio da sempre ripone piena e totale fiducia”. È quanto spiega il capo ufficio stampa della premier Giorgia Meloni Fabrizio Alfano conversando con i cronisti a palazzo Chigi dopo l’articolo pubblicato su La Stampa. “Non è cambiato nulla – sottolinea –, la Polizia rimane quindi al primo piano, non cambia neanche il dispositivo di sicurezza. L’unica variazione che potrebbe aver innescato questa assurda ricostruzione è il fatto che il Presidente del Consiglio ha fatto presente al direttore dell’ispettorato di Palazzo Chigi di rivalutare la presenza di un agente di polizia destinato esclusivamente agli accompagnamenti in ascensore”. “È privo quindi anche di fondamento quanto riportato nell’articolo secondo cui la sicurezza al primo piano di Palazzo Chigi sia stata affidata agli agenti di scorta del Presidente del Consiglio”, precisa ancora Alfano che conclude: “La sicurezza al primo piano rimane quindi affidata agli agenti dell’ispettorato di polizia di Palazzo Chigi. Inoltre si precisa che il personale addetto all’anticamera non ha nulla a che vedere con la gestione della sicurezza e che la sua ordinaria organizzazione è di competenza dell’amministrazione”.

Alfano: “Mai un ordine di servizio è stato emesso al riguardo”

Il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, Fabrizio Alfano, dopo aver spiegato che sono prive di fondamento le notizie riguardanti le nuove disposizioni alle forze di polizia presenti al primo piano della sede del governo ha specificato che “mai un ordine di servizio è stato emesso al riguardo: smentisco categoricamente”.

