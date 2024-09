Il tastierista degli Elio e le Storie Tese scatena i commenti degli utenti

Polemiche social di Rocco Tanica (nome d’arte di Sergio Conforti, tastierista degli Elio e le Storie Tese) nei confronti dell’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, sul tema delle occupazioni abusive. Lo scontro nasce dal commento sarcastico del musicista a un post di Salis in cui l’eurodeputata annuncia due incontri con Zerocalcare sul tema di solidarietà e antifascismo in Europa: “In quale fase si parla di solidarietà coi proprietari delle case occupate che non possono entrare nella propria casa in quanto occupata? Perché avrei un impegno ma non vorrei perdermi il momento“, ha scritto Tanica, scatenando i commenti degli utenti. Negli ultimi mesi Ilaria Salis è stata al centro delle polemiche per un presunto debito di 90mila euro con l’Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) per la presunta occupazione abusiva di un alloggio popolare.

In quale fase si parla di solidarietà coi proprietari delle case occupate che non possono entrare nella propria casa in quanto occupata? Perché avrei un impegno ma non vorrei perdermi il momento — Rocco Tanica (@rocco_tanica) September 7, 2024

I precedenti

Solo qualche giorno fa, Tanica aveva attaccato il padre di Salis, Roberto, sotto una foto pubblicata dall’uomo in cui è ritratto al mare con la figlia, con la didascalia “Questo agosto è stato incomparabilmente meglio di quello del 2023“. Tanica aveva risposto: “Adesso vi recupera la Rackete, ma non occupate la barca“, ed era stato successivamente bloccato da Roberto Salis.

Adesso vi recupera la Rackete, ma non occupatele la barca — Rocco Tanica (@rocco_tanica) September 2, 2024

