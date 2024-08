Dalla legge di bilancio alle nomine Rai, passando per il nodo delle concessioni balneari e quello legato alle elezioni regionali in Liguria

Al via a palazzo Chigi il vertice di maggioranza tra la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, i vicepremier e segretari di FI e Lega Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Diversi i dossier su cui si concentrerà l’incontro, dalla legge di bilancio alle nomine Rai, passando per il nodo delle concessioni balneari e quello legato alle elezioni regionali in Liguria.

Tra i temi anche quello della cittadinanza dopo che nelle scorse settimane sono emerse sensibilità diverse all’interno della coalizione. Alla 14, poi, sempre a palazzo Chigi è in programma la riunione del Consiglio dei ministri in cui sarà formalizzata l’indicazione da parte del governo del ministro Raffaele Fitto come commissario europeo dell’Italia.

