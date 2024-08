La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità in merito all'indiscrezione apparsa su La Repubblica

“Il nostro governo non sottrarrà mai un solo euro alle famiglie, nei confronti delle quali il nostro impegno resta prioritario e trasversale a tutti i ministeri”. Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella in merito all’indiscrezione apparsa su La Repubblica di una possibile cancellazione dell’assegno unico. “Abbiamo impiegato per le famiglie tutte le risorse possibili, e non ci sono stati avanzi perché l’incremento dell’assegno, in particolare per le famiglie numerose e per quelle con particolari fragilità, è stato significativo, con una crescita della spesa da 16 a 20 miliardi. Continueremo a stare accanto alle famiglie e ai bambini, e su questo non c’è alcun dubbio. Finché ci saremo noi al governo – conclude – i marziani sulla terra non arriveranno e le famiglie saranno sostenute”.

