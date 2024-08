Muro degli alleati di maggioranza Lega e Fratelli d'Italia. Le opposizioni: "Forza Italia lavori a un'intesa"

“Il mondo cambia e continua a cambiare, svegliamoci“: vero che la riforma della cittadinanza “non è nel programma, ma nei programmi di governo non sempre c’è tutto, si possono arricchire” e “non siamo un partito unico, ognuno ha le sue idee”. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani insiste sul tema dello Ius scholae – consentendo ai figli degli immigrati di diventare italiani al termine di un “percorso di studi completo” – puntellando il suo posizionamento centrista, pur consapevole di scontrarsi con il muro degli alleati di Lega e Fratelli d’Italia. “Non c’è stata nessuna trasformazione di FI, lo Ius scholae lo voleva già Berlusconi” e “mica ho sentito Schlein per fare un inciucio. Né lavoro a un accordo sottobanco con il Pd. È solo quello che pensiamo, da sempre – ricorda il ministro degli Esteri -. È quello di cui ha bisogno il nostro Paese”. Per Matteo Salvini l’argomento è chiuso perché lo Ius scholae “non è nell’agenda del governo” e “legge che va bene non si cambia”.

Ma cresce il pressing delle opposizioni, che chiedono di vedere il gioco di FI. “Aspettiamo una proposta e un confronto in parlamento, non dichiarazione stampa”, è la replica del Pd a Tajani.”Chi dice che siamo d’accordo con la sinistra dice una panzana totale”, mette le mani avanti il portavoce di FI Raffaele Nevi, che però aggiunge: “Sappiamo bene che l’argomento non fa parte dell’accordo di maggioranza, ma se si apre un dibattito è giusto che ognuno esterni liberamente la sua posizione” e “dare la possibilità di ottenere la cittadinanza a chi ha compiuto il ciclo regolare della scuola dell’obbligo” significa “stare al passo con il mondo reale e favorire un modello virtuoso di integrazione”.

Un accordo sulla carta sarebbe possibile: sono una decina i testi sulla cittadinanza depositati in parlamento dalle opposizioni da inizio legislatura e molti puntano allo Ius scholae, con diverse sfumature, riconoscendo la cittadinanza ai ragazzi al termine di un ciclo scolastico di cinque anni o della scuola dell’obbligo. Un testo di Forza Italia ancora non c’è, ma il dibattito su quello che veniva definito in precedenza ‘Ius culturae‘ ha animato anche la passata legislatura, e gli azzurri con Renata Polverini chiedevano la cittadinanza per i bambini nati in Italia da genitori stranieri, legalmente residenti, al termine della scuola primaria.

Nella stessa direzione vanno le più recenti proposte di Avs, con Luana Zanella, e dal M5s, con Vittoria Baldino, che puntano al riconoscimento della cittadinanza italiana per i giovani con background migratorio nati in Italia o arrivati prima del compimento dei dodici anni che risiedano legalmente e che abbiano frequentato regolarmente almeno cinque anni di studio nel nostro Paese. E quelle di Azione, con Ettore Rosato, del Pd alla Camera con Paolo Ciani, e al Senato con Simona Malpezzi. Ci sono poi le proposte di legge di Laura Boldrini, Matteo Orfini e Francesco Verducci che puntano invece allo Ius soli, su cui le posizioni sono distanti anche tra i partiti di minoranza.

“Lo Ius scholae è la proposta attorno alla quale si può costruire una maggioranza in Parlamento”, sottolinea il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. “L’apertura di Tajani sul tema dello Ius Scholae è un segnale importante”, riconosce Angelo Bonelli (Avs), che chiede al leader di FI di lavorare a una intesa con le opposizioni. “Aspettiamo che venga depositata una proposta e che si apra un confronto in Parlamento”, dice a LaPresse Irene Manzi, responsabile Scuola della segreteria Pd. “Noi – ricorda Manzi – abbiamo depositato diverse proposte di legge, sostenuto anche il tema dello Ius soli. Sarebbe importante aprire un confronto, e ci auguriamo che non sia solo con dichiarazioni a mezzo stampa. Al di là degli accordi di maggioranza, che qualcuno oggi ricorda, la realtà è più avanti della legislazione”.

