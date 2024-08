Il ministro per gli Affari regionali: "I numeri sono numeri e son pronto a confrontarmi, se necessario anche in un tribunale"

“Alcuni quotidiani sostengono che dica bugie, ma i numeri sono numeri e son pronto a confrontarmi, se necessario anche in un tribunale. Potrebbe essere l’occasione giusta per stabilire chi dice bugie oggi, e chi le ha dette in passato. Da appassionato lettore di Collodi, non posso non notare che il mio naso resta identico, ma quello dei miei detrattori continua a crescere. E una volta che i fatti verranno accertati, non arriverà la fatina… ma arriverà mangiafuoco”. Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a proposito della riforma dell’Autonomia differenziata.

