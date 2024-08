Bocciati invece gli emendamenti della Lega su castrazione chimica e 'reato di integralismo'

Seduta fiume, nella notte, nelle commissioni congiunte Affari costituzionali e Giustizia della Camera, sul ddl Sicurezza. Quando mancano ancora una ottantina di emendamenti da votare (il testo è atteso in aula lunedì, anche se verrà votato a settembre), è stato intanto approvato l’emendamento del governo che parifica la cannabis light alle droghe leggere.

Si sancisce così il divieto all’importazione, alla cessione e alla vendita di infiorescenze, resine e oli della canapa, anche quella a basso contenuto di Thc; di fatto si equipara il trattamento della cannabis light a quello della cannabis con più alte concentrazioni di principio attivo e la violazione della prescrizione viene infatti punita con le sanzioni previste dal Testo unico sugli stupefacenti.

È stato inoltre ritirato l’emendamento della Lega che puntava a vietare l’utilizzo di “immagini o disegni, anche in forma stilizzata, che riproducano l’intera pianta di canapa o sue parti su insegne, cartelli, manifesti e qualsiasi altro mezzo di pubblicità per la promozione di attività commerciali”. I leghisti hanno ritirato anche gli emendamenti sulla castrazione chimica per gli stupratori, sul reato di integralismo e sull’obbligo di sermoni religiosi solo in lingua italiana.

